25 мая 2021

Японское судно столкнулось с российским «Амуром» в Охотском море. Есть погибшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего на борту японского корабля было пять человек Фото:

Рыболовное японское судно столкнулось с российским «Амуром» (предназначен для перевозки грузов) недалеко от острова Хоккайдо, расположенном в Охотском море. Погибли три человека.

«Согласно отчету Департамента береговой охраны Момбецу, около острова Хоккайдо около 6 часов утра 26 мая в Охотском море, примерно в 23 км от побережья порта Момбецу, рыболовное японское и российское судно „Амур“ (662 тонны) столкнулись. Контакт был получен от „Амура“, все пять членов экипажа были спасены „Амуром“, но трое из них были без сознания», — сообщает японское издание NHK. Трое пострадавших находятся в состоянии остановки сердца и легких. Так в Японии называют людей, смерть которых еще не подтверждена официально, дополняет Nation News.

Инцидент подтвердили в Морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска. «Суда столкнулись. Это японская зона», — пояснил представитель ведомства изданию ТАСС. Он также сообщил, что есть пострадавшие. О пострадавших с российской стороны информации нет. В настоящее время «Амур» следует в японский порт города Момбецу для разбирательства, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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