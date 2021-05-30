Сестра Алибасова заявила, что сын продюсера избил его

Бари-младший, по ее словам, применил физическое насилие к родному отцу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Артиста, музыканта и продюсера Бари Алибасова избил собственный сын — предприниматель Бари-младший. Информацию об этом передала в правоохранительные органы одна из сестер артиста.

«В полицию поступило сообщение, что основателя группы „На-На“ избил собственный сын. Звонившая представилась сестрой Алибасова и просила прислать в его дом наряд, чтобы проверить, все ли хорошо», — приводит сообщение «Пятый канал».

После проведенного расследования стало ясно, что в данный момент сын продюсера находится в Калининграде и не мог избить отца. «Сестра Алибасова получала на свое имя его пенсию и распоряжалась деньгами, но теперь он решил переоформить выплаты на себя, что и стало причиной конфликта», — говорится в заметке.

В марте стало известно, что московский суд отменил развод актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и продюсера Бари Алибасова. Стороны примирились, пишет « Царьград» . В свою очередь, в ноябре PR-директор артиста Вадим Горжанкин рассказал, что Алибасов и его 30-летняя помощница Виктория ждут ребенка. Женщина уже на шестой неделе беременности.