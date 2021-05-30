Сестра Алибасова заявила, что сын продюсера избил его

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Зауральский форум молодых предпринимателей КВЦ. Курган , алибасов бари младший
Бари-младший, по ее словам, применил физическое насилие к родному отцу Фото:

Артиста, музыканта и продюсера Бари Алибасова избил собственный сын — предприниматель Бари-младший. Информацию об этом передала в правоохранительные органы одна из сестер артиста.

«В полицию поступило сообщение, что основателя группы „На-На“ избил собственный сын. Звонившая представилась сестрой Алибасова и просила прислать в его дом наряд, чтобы проверить, все ли хорошо», — приводит сообщение «Пятый канал».

После проведенного расследования стало ясно, что в данный момент сын продюсера находится в Калининграде и не мог избить отца. «Сестра Алибасова получала на свое имя его пенсию и распоряжалась деньгами, но теперь он решил переоформить выплаты на себя, что и стало причиной конфликта», — говорится в заметке.

В марте стало известно, что московский суд отменил развод актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и продюсера Бари Алибасова. Стороны примирились, пишет «Царьград». В свою очередь, в ноябре PR-директор артиста Вадим Горжанкин рассказал, что Алибасов и его 30-летняя помощница Виктория ждут ребенка. Женщина уже на шестой неделе беременности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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