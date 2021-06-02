В Госдуме предложили ввести льготу для дачников

Садовые товарищества не могут оставаться без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Каждый частный дом в садовых товариществах должен иметь доступ к воде, даже если необходимых документов на водозабор у дачного товарищества нет. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Существующий набор правил не позволяет дачникам узаконить коллективный водозабор. Люди должны либо закрывать коллективные водозаборы и рыть по персональной скважине, либо сносить дома тех, кто оказался слишком близко к водозабору, либо просто платить неподъемные штрафы и оставаться без воды», — объяснил ситуацию депутат в своем telegram-канале.

Так называемая «водная амнистия» действовала до конца 2020 года. Она позволяла не оформлять документы на скважины с объемом добычи воды менее 100 кубометров в сутки. Однако по истечении этого периода не все дачные товарищества с общими источниками воды смогли получить лицензию на пользование водными ресурсами, передают Nation News. В мае этого года стало известно, что «водную амнистию» могут продлить, пишет « Федеральное агентство новостей» .

На сегодняшний день Миронов предлагает смягчать требования к обустройству водозаборов, либо делать исключение для коллективных скважин. «Можно также предложить людям альтернативу в виде централизованного водоснабжения», — убежден депутат.

Ранее Миронов заявил, что нужно раздать россиянам по гектару земли под строительство жилья и дач, а также под фермерское хозяйство. Он стал одним из авторов законопроекта. Миронов уверен, что таким образом в России удастся возродить средний класс и пережить кризис.