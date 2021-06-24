Юрист: что будет с ценами в ресторанах при отмене НДС

Поправки в налоговый кодекс, которые освобождают рестораны от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), не отразятся на стоимости блюд. Об этом заявил старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов.
Ранее Совфед одобрил закон, освобождающий от НДС предприятия общественного питания. При этом для отмены налогов нужно, чтобы сумма годового дохода ресторана не превышала двух миллиардов рублей», передает телеканал 360.
«Быстрого снижения цен в кафе и ресторанах после начала действия нового закона не будет […] ставка 0% лучше, но для ее применения потребуется выполнить ряд действий, в том числе связанных с предоставлением налоговой отчётности, а это потребует времени и желания работать полностью „в белую“», — цитирует Магомедова «
По данным экспертов, есть еще один стоп-фактор, который может повлиять на нежелание рестораторов применять нулевую ставку. Среди условий, которые необходимо выполнить кафе для освобождения от НДС, — установление обязательного уровня зарплат не ниже размера среднемесячной зарплаты в регионе. Например, в Москве это более 90 тысяч рублей, в Петербурге — более 60 тысяч рублей. При этом большинстве заведений общепита таких зарплат нет. «Официанты, как правило, формально работают за региональную „минималку“, а все остальное — это „чаевые“, и менять данную ситуацию хозяевам заведений экономически не выгодно», — считает ведущий финансовый эксперт компании «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя.
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