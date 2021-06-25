Автоэксперт: техосмотр подержанных машин подорожает в два раза

После введения новых требований осмотра ввозимых в Россию подержанных автомобилей стоимость услуги резко вырастет. Об этом заявил генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигал.
С 1 июля подержанные иномарки, ввозимые в РФ, должны будут проходить очную проверку в испытательных лабораториях. Проверка дистанционно — по фотографиям — будет запрещена. Это же правило распространится и при внесении изменений в конструкцию машины.
«Цены на оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) вырастут минимум в два раза. Особенно если фотофиксация станет необходимой», — цитирует эксперта агентство «Прайм».
Ранее в России изменились правила автотюнинга. Теперь водители не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной техэкспертизы, а также протоколы проверки. Кроме того, запрет распространяется на автомобили, находящиеся в розыске. Изменения внесены постановлением правительства России и вступили в силу с 1 февраля, пишет RT.
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