Миронов призвал казнить вероятного убийцу девочки из Тюмени

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь для ряда преступников. В качестве примера он привел случай с убийством девочки в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба руководителя фракции.
«Я против смертной казни за двумя исключениями — террористам и убийцам детей не должно быть пощады. Я многократно высказывал свою позицию и продолжаю на ней настаивать. С нелюдями по-другому поступать нельзя. Убийца 8-летней [девочки] Тюмени должен быть казнен», — передает пресс-служба заявление Миронова.
Он призвал к отмене моратория на смертную казнь и отметил, что для этого есть все правовые основания. Ранее в Тюмени нашли тело 9-летней девочки. Подозреваемый в ее убийстве признал вину, сообщает телеканал 360.
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