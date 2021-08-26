26 августа 2021

Миронов призвал казнить вероятного убийцу девочки из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, миронов сергей
Миронов призвал отменить мораторий на смертную казнь Фото:
новость из сюжета
Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь для ряда преступников. В качестве примера он привел случай с убийством девочки в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба руководителя фракции.

«Я против смертной казни за двумя исключениями — террористам и убийцам детей не должно быть пощады. Я многократно высказывал свою позицию и продолжаю на ней настаивать. С нелюдями по-другому поступать нельзя. Убийца 8-летней [девочки] Тюмени должен быть казнен», — передает пресс-служба заявление Миронова.

Он призвал к отмене моратория на смертную казнь и отметил, что для этого есть все правовые основания. Ранее в Тюмени нашли тело 9-летней девочки. Подозреваемый в ее убийстве признал вину, сообщает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...