Алар Карис оказался единственным кандидатом на пост президента Эстонии во втором туре голосования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новым президентом Эстонии стал директор национального музея Алар Карис. Он был единственным кандидатом на пост главы государства.

«Для избрания кандидату было необходимо получить голоса не менее двух третей народных избранников, то есть 68 голосов из 101. За избрание Кариса проголосовали 72 депутата. Восемь бюллетеней были не заполнены. Всего проголосовали 80 депутатов», — цитирует РИА «Новости» сообщение Рийгикогу (парламент Эстонии, прим. URA.RU).

Во втором туре голосования Карис оказался единственным кандидатом на пост президента Эстонии — остальные депутаты не захотели воспользоваться этой возможностью. При этом в первом туре директор Эстонского национального музея проиграл — ему не хватило пяти голосов.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Межевич отметил, что Карис ранее не делал особо жестких заявлений в отношении России, передает Pravda.ru . По словам политолога, Москве вряд ли стоит ожидать ухудшения отношения с Таллином. Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом в свою очередь предположила, что отношение к России во внешней политике страны может измениться — но это не будет связано со сменой президента.

Ранее Карис работал государственным контролером и занимал должность ректора Университета естественных наук и Тартуского университета. Директором Эстонского национального музея его назначили в октябре 2017 года, передает телеканал 360.