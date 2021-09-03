Байден приказал рассекретить документы по терактам 11 сентября

Документы, которые будет решено рассекретить, обнародуют в течение шести месяцев Фото: David Tulis / POOL EPA

Американский президент Джо Байден подписал указ о рассекречивании правительственных документов по терактам 11 сентября 2001 года. Текст документа опубликован пресс-службой Белого дома.

«Информация, которая была собрана и накоплена в ходе проводимого правительством США расследования террористических атак 11 сентября, теперь должна быть раскрыта. За исключением те случаи, когда существуют наиболее весомые из возможных причины, которые говорят в пользу обратного», — сообщает ТАСС по данным пресс-службы.

В указе перечислены документы, которые необходимо рассмотреть. Отчет Джо Байдену предоставят министр юстиции и генеральный прокурор США. Те документы, которые будет решено рассекретить, обнародуют в течение шести месяцев.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при теракте 11 сентября высказались против участия президента США Джо Байдена в памятных мероприятиях, пока он не рассекретит правительственные документы об обстоятельствах трагедии. Об этом заявила NBC News со ссылкой на заявление 1,8 тысяч причастных к трагедии американцев, напоминают «Известия».