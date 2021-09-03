03 сентября 2021

Байден приказал рассекретить документы по терактам 11 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джо Байден, байден джо
Документы, которые будет решено рассекретить, обнародуют в течение шести месяцев Фото:

Американский президент Джо Байден подписал указ о рассекречивании правительственных документов по терактам 11 сентября 2001 года. Текст документа опубликован пресс-службой Белого дома.

«Информация, которая была собрана и накоплена в ходе проводимого правительством США расследования террористических атак 11 сентября, теперь должна быть раскрыта. За исключением те случаи, когда существуют наиболее весомые из возможных причины, которые говорят в пользу обратного», — сообщает ТАСС по данным пресс-службы.

В указе перечислены документы, которые необходимо рассмотреть. Отчет Джо Байдену предоставят министр юстиции и генеральный прокурор США. Те документы, которые будет решено рассекретить, обнародуют в течение шести месяцев.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при теракте 11 сентября высказались против участия президента США Джо Байдена в памятных мероприятиях, пока он не рассекретит правительственные документы об обстоятельствах трагедии. Об этом заявила NBC News со ссылкой на заявление 1,8 тысяч причастных к трагедии американцев, напоминают «Известия».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...