Врач рассказал, как подготовиться к новой волне коронавируса

Большинство перечисленных врачом трав можно купить в аптеках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подготовиться к новой прогнозируемой этой осенью волне коронавируса, а также защитить организм от уже начавшегося заражения помогут травы. Об этом рассказал врач-физиотерапевт Дмитрий Юровский.

«Растения можно использовать в фиточаях. Лучший вариант — пить их по три недели», — приводит слова Юровского News.ru.

Врач отметил, что ярко выраженным противовирусным эффектом обладают цветы таволги, или вязолистного лабазника. Кроме того, полезны для организма во время пандемии коронавируса шалфей, иссоп и чай из дудчатой монарды.

Юровский добавил, что британские учены также установили способность подавлять инфекцию у черного тмина. Данное растение широко используется в кулинарии.