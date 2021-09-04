Врач рассказал, как подготовиться к новой волне коронавируса

Подготовиться к новой прогнозируемой этой осенью волне коронавируса, а также защитить организм от уже начавшегося заражения помогут травы. Об этом рассказал врач-физиотерапевт Дмитрий Юровский.
«Растения можно использовать в фиточаях. Лучший вариант — пить их по три недели», — приводит слова Юровского News.ru.
Врач отметил, что ярко выраженным противовирусным эффектом обладают цветы таволги, или вязолистного лабазника. Кроме того, полезны для организма во время пандемии коронавируса шалфей, иссоп и чай из дудчатой монарды.
Юровский добавил, что британские учены также установили способность подавлять инфекцию у черного тмина. Данное растение широко используется в кулинарии.
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