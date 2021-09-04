Врач рассказал, как подготовиться к новой волне коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Аптека. Москва, зеленый крест, аптека
Большинство перечисленных врачом трав можно купить в аптеках Фото:

Подготовиться к новой прогнозируемой этой осенью волне коронавируса, а также защитить организм от уже начавшегося заражения помогут травы. Об этом рассказал врач-физиотерапевт Дмитрий Юровский.

«Растения можно использовать в фиточаях. Лучший вариант — пить их по три недели», — приводит слова Юровского News.ru.

Врач отметил, что ярко выраженным противовирусным эффектом обладают цветы таволги, или вязолистного лабазника. Кроме того, полезны для организма во время пандемии коронавируса шалфей, иссоп и чай из дудчатой монарды.

Юровский добавил, что британские учены также установили способность подавлять инфекцию у черного тмина. Данное растение широко используется в кулинарии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...