Зюганов раскрыл правду о новом бюджете России

Федеральный бюджет, представленный правительством, подстроен под интересы властей и является «хилым». С таким заявлением выступил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
«Не удастся скрыть, что нам пытаются пропихнуть хилый бюджет, хотя страна вымирает. Надо не о коронавирусе говорить, а медицину развивать, особенно ее первичное звено. И подготовкой кадров заниматься, а также решать ряд других острых вопросов», — заявил Зюганов на своей странице во ВКонтакте.
Ранее председатель ЦК КПРФ заявил, что в федеральном бюджете запланировано дальнейшее вымирание граждан России. Также глава КПРФ отметил, что «исконно русские регионы» финансово снабжаются в три раза хуже, чем остальные.
Проект бюджета в РФ на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов ранее одобрила Госдума. На цели развития страны предусмотрено 3,7 триллиона рублей в 2022 году, четыре триллиона — в 2023-м, 4,1 триллиона рублей — в 2024-м, передает телеканал 360.
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