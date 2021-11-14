Чиновники стали ближе к народу благодаря получению субсидий, заявил Илья Варламов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти 650 российских чиновников получили субсидии на покупку жилья как «нуждающиеся» граждане. Об этом на своем YouTube рассказал урбанист Илья Варламов.

«С 2012 года почти 650 российских чиновников получили субсидии на покупку жилья, как нуждающиеся. Лидером по субсидиям стало Минэкономразвития. Там деньги от государства получил 21 чиновник. Министру просвещения РФ Сергею Кравцову государство выделило на жилье 16,6 млн рублей. Ну вы же хотели, чтобы чиновники был ближе к народу, вот они и начали. Стали нуждающимися. А пока госслужащие обрастают бесплатными квартирами, наши пенсионеры продолжают умирать в очередях за жильем», — сказал Варламов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у чиновников нет денег на квартиры. «Чиновники не обладают серьезными финансовыми средствами», — заявил Песков.