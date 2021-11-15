Forbes: антипрививочники в РФ начали вакцинироваться подпольно

Россиянам с купленными прививочными сертификатами приходится делать прививку подпольно. Это происходит потому, что пациенты не могут поставить вакцину в бюджетном медучреждении, так как их данные уже занесены в реестр. Об этом сообщили работник частной клиники и источник, близкий к Минздраву.
«В одной из медицинских сетей Москвы, входящей в рейтинг крупнейших частных клиник, Forbes, попросив не упоминать их название, рассказали, что „в последние недели ежедневно поступают заявки от пациентов, купивших поддельные сертификаты“. Таких обращений десятки», — пишет издание Forbes.
Спрос на настоящие прививки возник в октябре 2021, во время всплеска волны COVID-19, тогда обладатели поддельных сертификатов начали обращаться в частные клиники. Поставить вакцину в бюджетном учреждении пациенты не могут, так как их данные были занесены в реестр ранее, сообщает источник, близкий к Минздраву. При этом, отмечается, что срок действия QR-кодов будет действителен в соответствии с купленным прививочным сертификатом.
Ранее сообщалось, что в интернет слили базу данных покупателей QR-кодов о вакцинации. Одна тысяча строк стоит примерно 8,5 тысячи рублей и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства и информацию о дате получения сертификата. В базу входят данные пока только 500 тысяч жителей московского региона.
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