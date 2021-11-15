Forbes: антипрививочники в РФ начали вакцинироваться подпольно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, ампула, прививка, шприц, вакцина, прививка от гриппа, вакцинация, спутник v, вакцина от коронавируса, прививка от ковид, прививка от covid19, вакцинация от ковид 19, вакцинация covid19, вакцина от ковид
Поставить вакцину в государственном медучреждении обладатели купленных сертификатов могут только по истечении их срока Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россиянам с купленными прививочными сертификатами приходится делать прививку подпольно. Это происходит потому, что пациенты не могут поставить вакцину в бюджетном медучреждении, так как их данные уже занесены в реестр. Об этом сообщили работник частной клиники и источник, близкий к Минздраву.

«В одной из медицинских сетей Москвы, входящей в рейтинг крупнейших частных клиник, Forbes, попросив не упоминать их название, рассказали, что „в последние недели ежедневно поступают заявки от пациентов, купивших поддельные сертификаты“. Таких обращений десятки», — пишет издание Forbes.

Спрос на настоящие прививки возник в октябре 2021, во время всплеска волны COVID-19, тогда обладатели поддельных сертификатов начали обращаться в частные клиники. Поставить вакцину в бюджетном учреждении пациенты не могут, так как их данные были занесены в реестр ранее, сообщает источник, близкий к Минздраву. При этом, отмечается, что срок действия QR-кодов будет действителен в соответствии с купленным прививочным сертификатом.

Ранее сообщалось, что в интернет слили базу данных покупателей QR-кодов о вакцинации. Одна тысяча строк стоит примерно 8,5 тысячи рублей и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства и информацию о дате получения сертификата. В базу входят данные пока только 500 тысяч жителей московского региона.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...