В Литве испугались российских военных в Беларуси

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, шлагбаум, граница, стоп, дорога
По мнению представителей литовского МИДа, Россия может разместить своих военных в Беларуси под предлогом помощи в миграционном кризисе на границе Фото:
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Беспорядки на белорусско-польской границе

Россия может на постоянной основе разместить свой военный контингент в Белоруссии и вторгнуться на территорию Украины, пока страны ЕС заняты решением миграционного кризиса у польских границ. Таким мнением поделились в МИД Литвы.

«Нельзя исключать, что Россия может напасть на Украину, пока ЕС отвлекается на миграционный кризис в Беларуси», — приводит слова представителей литовского МИДа telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Представители министерства иностранных дел Литвы также отметили, что президент РФ причастен к миграционному кризису на белорусско-польской границе. По мнению литовских дипломатов, президент РФ Владимир Путин «политически управляет» данным кризисом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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