В Литве испугались российских военных в Беларуси

Россия может на постоянной основе разместить свой военный контингент в Белоруссии и вторгнуться на территорию Украины, пока страны ЕС заняты решением миграционного кризиса у польских границ. Таким мнением поделились в МИД Литвы.
«Нельзя исключать, что Россия может напасть на Украину, пока ЕС отвлекается на миграционный кризис в Беларуси», — приводит слова представителей литовского МИДа telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Представители министерства иностранных дел Литвы также отметили, что президент РФ причастен к миграционному кризису на белорусско-польской границе. По мнению литовских дипломатов, президент РФ Владимир Путин «политически управляет» данным кризисом.
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