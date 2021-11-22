Бизнесмены призвали изменить закон о QR-кодах

В работе общественных заведений возникают трудности в связи с отказом некоторых людей показать документы Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Владельцы бизнеса призывают внести изменения в закон о QR-кодах. Причина — в отсутствии законных полномочий требовать документы у посетителей торговых центров, ресторанов и других общественных заведений.

«Нужна нормативная база, разрешающая предпринимателю спрашивать эти документы, такая, которую предприниматель мог бы предъявить любому гражданину, гостю со словами: „Смотрите, у меня есть полномочия это у вас спросить“», — заявила вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова в разговоре с журналистами ТАСС.

Такого же мнения и эксперт по финансам московской «Опоры России», генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев. Он считает, что большое количество случаев с отказами показать документы для сверки с QR-кодом, может повлиять на принятие соответствующего закона.

Ранее юристы рассказали о штрафах за нарушение закона о QR-кодах. Так, деятельность предприятий общественного питания, торговых центров и других учреждений может быть приостановлена на три месяца в связи с нарушением правил. Посетителю, который был замечен без кода, могут выписать штраф в 5000 рублей. Об этом рассказали адвокат, старший преподаватель РАНХиГС, кандидат юридических наук Андрей Некрасов и юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.