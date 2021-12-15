МВД запретило дерущимся мигрантам приезжать в Россию

15 декабря 2021 в 18:36 Размер текста - 17 +

Сотням мигрантов запретили приезжать в Россию в течение 40 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Почти 400 мигрантов не смогут приехать в России в течение 40 лет из-за участия в драках. Об этом сообщила начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД Татьяна Дмитриева в ходе круглого стола, приуроченного к Международному дню мигранта «Здесь был вопрос по несоответствующему поведению мигрантов. Это драки, другие несанкционированные мероприятия. Могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в таких мероприятиях, приняты меры административного воздействия. Вынесено решение о нежелательности их пребывания в РФ. Они депортированы и въезд в Россию им закрыт на 40 лет», — передает ТАСС слова Дмитриевой. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал правительство России помогать мигрантам освоиться в России. Президент России Владимир Путин отметил, что мигранты должны приезжать в России со знанием законов страны и русского языка, пишет «Дни.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Почти 400 мигрантов не смогут приехать в России в течение 40 лет из-за участия в драках. Об этом сообщила начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД Татьяна Дмитриева в ходе круглого стола, приуроченного к Международному дню мигранта «Здесь был вопрос по несоответствующему поведению мигрантов. Это драки, другие несанкционированные мероприятия. Могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в таких мероприятиях, приняты меры административного воздействия. Вынесено решение о нежелательности их пребывания в РФ. Они депортированы и въезд в Россию им закрыт на 40 лет», — передает ТАСС слова Дмитриевой. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал правительство России помогать мигрантам освоиться в России. Президент России Владимир Путин отметил, что мигранты должны приезжать в России со знанием законов страны и русского языка, пишет «Дни.ру».