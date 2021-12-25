25 декабря 2021

Японец назвал Россию раем из-за одной особенности

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, россия, япония, флаг
Японца удивили цены на связь в России Фото:

Туриста из Японии впечатлили цены на сотовую связь и интернет в России, а также доступность бесплатного Wi-Fi. Об этом он написал на интернет-портале Yahoo News Japan.

«Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе», — заявил японец. Туриста также удивил бесплатный Wi-Fi в ресторанах, торговых центрах, в общественном транспорте, включая метро. Он назвал Россию «Wi-Fi раем».

Кроме того, японец отметил, что Wi-Fi можно подключить, не выходя из дома, поэтому мобильный интернет практически не расходуется. Из-за этого у россиян нет проблем с дешевыми тарифными планами на мобильную связь. Также среди особенностей турист назвал простоту изменения тарифного плана. Это можно сделать моментально, что отличает Россию от Японии, отметил автор.

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Туриста из Японии впечатлили цены на сотовую связь и интернет в России, а также доступность бесплатного Wi-Fi. Об этом он написал на интернет-портале Yahoo News Japan. «Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе», — заявил японец. Туриста также удивил бесплатный Wi-Fi в ресторанах, торговых центрах, в общественном транспорте, включая метро. Он назвал Россию «Wi-Fi раем». Кроме того, японец отметил, что Wi-Fi можно подключить, не выходя из дома, поэтому мобильный интернет практически не расходуется. Из-за этого у россиян нет проблем с дешевыми тарифными планами на мобильную связь. Также среди особенностей турист назвал простоту изменения тарифного плана. Это можно сделать моментально, что отличает Россию от Японии, отметил автор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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