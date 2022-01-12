Захарова предложила США решить проблемы, закончив войну вокруг РФ

12 января 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Мария Захарова ответила на заявление Виктории Нуланд Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США решать свои проблемы с помощью сокращения военных баз вокруг России. Так она отреагировала на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о проблемах в РФ. «Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот. Деньги на решение обозначенных выше американских проблем можете изыскать в нужном количестве, если, например, сократите американские базы в Европе, которые плотным кольцом окружают Россию как „холодной зимой“, так и „горячим летом“», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Захарова обратила внимание на проблемы образования США, системы здравоохранения и дорог в Нью-Йорке. Нуланд заявила, что на месте российских граждан хотела бы видеть вложения средств в медицину, систему образования и строительство дорог. А не «вливание денег» для создания кризиса и отправки военных в снег, высказалась она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США решать свои проблемы с помощью сокращения военных баз вокруг России. Так она отреагировала на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о проблемах в РФ. «Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот. Деньги на решение обозначенных выше американских проблем можете изыскать в нужном количестве, если, например, сократите американские базы в Европе, которые плотным кольцом окружают Россию как „холодной зимой“, так и „горячим летом“», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Захарова обратила внимание на проблемы образования США, системы здравоохранения и дорог в Нью-Йорке. Нуланд заявила, что на месте российских граждан хотела бы видеть вложения средств в медицину, систему образования и строительство дорог. А не «вливание денег» для создания кризиса и отправки военных в снег, высказалась она.