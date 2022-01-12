Захарова предложила США решить проблемы, закончив войну вокруг РФ

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова ответила на заявление Виктории Нуланд Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США решать свои проблемы с помощью сокращения военных баз вокруг России. Так она отреагировала на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о проблемах в РФ.

«Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот. Деньги на решение обозначенных выше американских проблем можете изыскать в нужном количестве, если, например, сократите американские базы в Европе, которые плотным кольцом окружают Россию как „холодной зимой“, так и „горячим летом“», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Захарова обратила внимание на проблемы образования США, системы здравоохранения и дорог в Нью-Йорке.

Нуланд заявила, что на месте российских граждан хотела бы видеть вложения средств в медицину, систему образования и строительство дорог. А не «вливание денег» для создания кризиса и отправки военных в снег, высказалась она.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США решать свои проблемы с помощью сокращения военных баз вокруг России. Так она отреагировала на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о проблемах в РФ. «Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот. Деньги на решение обозначенных выше американских проблем можете изыскать в нужном количестве, если, например, сократите американские базы в Европе, которые плотным кольцом окружают Россию как „холодной зимой“, так и „горячим летом“», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Захарова обратила внимание на проблемы образования США, системы здравоохранения и дорог в Нью-Йорке. Нуланд заявила, что на месте российских граждан хотела бы видеть вложения средств в медицину, систему образования и строительство дорог. А не «вливание денег» для создания кризиса и отправки военных в снег, высказалась она.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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