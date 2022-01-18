В Москве продлили ограничения из-за коронавируса

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Столичные власти приняли решение продлить ограничения Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Москве продляются ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. В частности, работодатели по-прежнему должны обеспечить условия для удаленной работы не менее 30% своих работников. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«По поводу ограничений, связанных с пандемией, мы продлим сегодня. Продлим ограничения, связанные с дистанционной работой — не менее 30% работников», — заявил Собянин во время своего выступления на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Глава Москвы также рекомендовал работодателям увеличить количество переводимых на удаленку сотрудников. Он подчеркнул, что данные меры вводятся для того, чтобы снизить опасность заражения инфекцией в общественном транспорте.

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В Москве продляются ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. В частности, работодатели по-прежнему должны обеспечить условия для удаленной работы не менее 30% своих работников. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «По поводу ограничений, связанных с пандемией, мы продлим сегодня. Продлим ограничения, связанные с дистанционной работой — не менее 30% работников», — заявил Собянин во время своего выступления на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Глава Москвы также рекомендовал работодателям увеличить количество переводимых на удаленку сотрудников. Он подчеркнул, что данные меры вводятся для того, чтобы снизить опасность заражения инфекцией в общественном транспорте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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