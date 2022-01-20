Германия отменит визы для россиян моложе 25 лет

Молодые российские студенты смогут въезжать в Германию без виз Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство Германии планирует отменить визы для российских школьников и студентов, которые не достигли 25 лет. Об этом сообщил генеральный консул ФРГ в Новосибирске Бернд Финке.

«Я надеюсь, что в будущем мы вообще сможем решить эту проблему, потому что новое федеральное правительство в своем коалиционном договоре закрепило то, что они хотели бы, чтобы российские молодые люди до 25 лет въезжали в Германию без виз. Это было бы хорошей новостью для германо-российских отношений в части молодежного обмена в области развития науки», — передает «Интерфакс» слова Финке.

Консул отметил, что речь идет не только о студентах, но и о школьниках. По словам Финке, процедура одобрения инициативы уже начата. Для того, чтобы инициатива была официально принята, необходимо одобрение всех стран — участниц шенгенского соглашения.