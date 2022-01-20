Германия отменит визы для россиян моложе 25 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Екатеринбург, загранпаспорт, путешествия, туристическая поездка, туризм, заграничный паспорт, шенген, шенгенская виза, визовый режим
Молодые российские студенты смогут въезжать в Германию без виз Фото:

Правительство Германии планирует отменить визы для российских школьников и студентов, которые не достигли 25 лет. Об этом сообщил генеральный консул ФРГ в Новосибирске Бернд Финке.

«Я надеюсь, что в будущем мы вообще сможем решить эту проблему, потому что новое федеральное правительство в своем коалиционном договоре закрепило то, что они хотели бы, чтобы российские молодые люди до 25 лет въезжали в Германию без виз. Это было бы хорошей новостью для германо-российских отношений в части молодежного обмена в области развития науки», — передает «Интерфакс» слова Финке.

Консул отметил, что речь идет не только о студентах, но и о школьниках. По словам Финке, процедура одобрения инициативы уже начата. Для того, чтобы инициатива была официально принята, необходимо одобрение всех стран — участниц шенгенского соглашения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство Германии планирует отменить визы для российских школьников и студентов, которые не достигли 25 лет. Об этом сообщил генеральный консул ФРГ в Новосибирске Бернд Финке. «Я надеюсь, что в будущем мы вообще сможем решить эту проблему, потому что новое федеральное правительство в своем коалиционном договоре закрепило то, что они хотели бы, чтобы российские молодые люди до 25 лет въезжали в Германию без виз. Это было бы хорошей новостью для германо-российских отношений в части молодежного обмена в области развития науки», — передает «Интерфакс» слова Финке. Консул отметил, что речь идет не только о студентах, но и о школьниках. По словам Финке, процедура одобрения инициативы уже начата. Для того, чтобы инициатива была официально принята, необходимо одобрение всех стран — участниц шенгенского соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...