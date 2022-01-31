Ягудин запустил акцию за флаг и гимн России на Олимпиаде

31 января 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Алексей Ягудин поддержал российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Алексей Ягудин призвал дать возможность российским спортсменам выступать под флагом и с гимном страны на Олимпийских играх в Пекине. По этому поводу он создал петицию на сайте Change.org и запустил флешмоб с хештегом #Wewillrockyou. «Хотя с моего личного выступления на Олимпиаде прошло много лет, я четко помню эти моменты счастья: когда звучит российский гимн, поднимают родной флаг и тебе вручают золотую олимпийскую медаль — главную награду за труд всей твоей жизни. Мне искренне хочется пожелать каждому нашему спортсмену пережить эти мгновения. Ведь это действительно волшебное чувство, которое ни с чем не сравнить. Поэтому мне невероятно обидно, что наша команда опять выступит без флага», — написал Алексей Ягудин в петиции. По его словам, эта петиция создана, чтобы поддержать российских спортсменов. «На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости», — отметил фигурист. Он напомнил, что WADA ввело новые санкции в 2019 году и запретила использовать российским спортсменам символику своей страны. По решению Спортивного арбитражного суда, ограничения продлятся до конца текущего года. Хэштег #wewillROCyou стал популярным во время летних Олимпийских игр. Его запустила журналист и телеведущая Тина Канделаки. Тогда этот флешмоб поддержали музыканты Дима Билан, Тимати и DJ Smash. К ним присоединились глава МИД Сергей Лавров, официальный представитель ведомства Мария Захарова и многие пользователи социальных сетей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Алексей Ягудин призвал дать возможность российским спортсменам выступать под флагом и с гимном страны на Олимпийских играх в Пекине. По этому поводу он создал петицию на сайте Change.org и запустил флешмоб с хештегом #Wewillrockyou. «Хотя с моего личного выступления на Олимпиаде прошло много лет, я четко помню эти моменты счастья: когда звучит российский гимн, поднимают родной флаг и тебе вручают золотую олимпийскую медаль — главную награду за труд всей твоей жизни. Мне искренне хочется пожелать каждому нашему спортсмену пережить эти мгновения. Ведь это действительно волшебное чувство, которое ни с чем не сравнить. Поэтому мне невероятно обидно, что наша команда опять выступит без флага», — написал Алексей Ягудин в петиции. По его словам, эта петиция создана, чтобы поддержать российских спортсменов. «На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости», — отметил фигурист. Он напомнил, что WADA ввело новые санкции в 2019 году и запретила использовать российским спортсменам символику своей страны. По решению Спортивного арбитражного суда, ограничения продлятся до конца текущего года. Хэштег #wewillROCyou стал популярным во время летних Олимпийских игр. Его запустила журналист и телеведущая Тина Канделаки. Тогда этот флешмоб поддержали музыканты Дима Билан, Тимати и DJ Smash. К ним присоединились глава МИД Сергей Лавров, официальный представитель ведомства Мария Захарова и многие пользователи социальных сетей.