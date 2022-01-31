Минобороны США отрицает приказ о переброске своих войск в Европу

01 февраля 2022 в 02:07 Размер текста - 17 +

Американские войска находится в повышенной готовности, однако приказа о перемещении не было, заявили в Минобороны США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Приказа о перемещении войск США в Европу не было. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби. «Они не получали приказа о развертывании. Им приказали быть готовыми в более сжатые сроки на случай, если альянс решит задействовать (силы быстрого реагирования НАТО — прим. URA.RU), — передает РИА «Новости» слова Кирби в ходе брифинга для журналистов. Ранее представитель Кирби заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу. Он отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена. Позже Байден сообщил, что планирует отправку войск. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Приказа о перемещении войск США в Европу не было. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби. «Они не получали приказа о развертывании. Им приказали быть готовыми в более сжатые сроки на случай, если альянс решит задействовать (силы быстрого реагирования НАТО — прим. URA.RU), — передает РИА «Новости» слова Кирби в ходе брифинга для журналистов. Ранее представитель Кирби заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу. Он отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена. Позже Байден сообщил, что планирует отправку войск.