31 января 2022

Минобороны США отрицает приказ о переброске своих войск в Европу

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
Американские войска находится в повышенной готовности, однако приказа о перемещении не было, заявили в Минобороны США Фото:
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Война на Украине

Приказа о перемещении войск США в Европу не было. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

«Они не получали приказа о развертывании. Им приказали быть готовыми в более сжатые сроки на случай, если альянс решит задействовать (силы быстрого реагирования НАТО — прим. URA.RU), — передает РИА «Новости» слова Кирби в ходе брифинга для журналистов.

Ранее представитель Кирби заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу. Он отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена. Позже Байден сообщил, что планирует отправку войск.

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Приказа о перемещении войск США в Европу не было. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби. «Они не получали приказа о развертывании. Им приказали быть готовыми в более сжатые сроки на случай, если альянс решит задействовать (силы быстрого реагирования НАТО — прим. URA.RU), — передает РИА «Новости» слова Кирби в ходе брифинга для журналистов. Ранее представитель Кирби заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу. Он отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена. Позже Байден сообщил, что планирует отправку войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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