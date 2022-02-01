Украина подготовила план наступления на Донбасс

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Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс
В ДНР заявили, что Украина закончила план наступления Фото:
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Война на Украине

Украинский генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции на Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Обстановка на Донбассе по-прежнему остается напряженной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. По данным нашей агентурной разведки украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции на Донбассе», — приводятся слова Басурина в telegram-канале «Народная милиция ДНР».

Ранее Басурин заявлял, что власти Украины стремительно готовится к силовому варианту решения конфликта в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Согласно заявлению Басурина, акты украинской агрессии против Донбасса не останутся без соответствующей реакции. «Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», — заявлял он.

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Украинский генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции на Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Обстановка на Донбассе по-прежнему остается напряженной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. По данным нашей агентурной разведки украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции на Донбассе», — приводятся слова Басурина в telegram-канале «Народная милиция ДНР». Ранее Басурин заявлял, что власти Украины стремительно готовится к силовому варианту решения конфликта в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Согласно заявлению Басурина, акты украинской агрессии против Донбасса не останутся без соответствующей реакции. «Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», — заявлял он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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