Украинский генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции на Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Обстановка на Донбассе по-прежнему остается напряженной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. По данным нашей агентурной разведки украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции на Донбассе», — приводятся слова Басурина в telegram-канале «Народная милиция ДНР».
Ранее Басурин заявлял, что власти Украины стремительно готовится к силовому варианту решения конфликта в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Согласно заявлению Басурина, акты украинской агрессии против Донбасса не останутся без соответствующей реакции. «Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», — заявлял он.
Украинский генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции на Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Обстановка на Донбассе по-прежнему остается напряженной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. По данным нашей агентурной разведки украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции на Донбассе», — приводятся слова Басурина в telegram-канале «Народная милиция ДНР». Ранее Басурин заявлял, что власти Украины стремительно готовится к силовому варианту решения конфликта в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Согласно заявлению Басурина, акты украинской агрессии против Донбасса не останутся без соответствующей реакции. «Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», — заявлял он.