ТАСС: ВСУ применяет тактику городского боя

ВСУ располагает пулеметы и минометы на крышах домов мирных жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинская армия применяет тактику боя в населенных пунктах. Она заняла исходное положение в жилой застройке, и ведет оттуда огонь. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на свои источники.

«Украинская армия применяет тактику боя в населенных пунктах. Ведет огонь из жилой застройки, располагает пулеметы и минометы на крышах домов мирных жителей», — сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия-1».

Власти России призывают украинских военнослужащих сложить оружие. Это позволит минимизировать потери военнослужащих с обеих сторон вооруженного конфликта.

Президент России Владимир Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. По его словам, российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики.