ТАСС: ВСУ применяет тактику городского боя

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Пожар на кровле по адресу Шейнкмана, 19. Екатеринбург, пожар, крыша горит
ВСУ располагает пулеметы и минометы на крышах домов мирных жителей Фото:

Украинская армия применяет тактику боя в населенных пунктах. Она заняла исходное положение в жилой застройке, и ведет оттуда огонь. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на свои источники.

«Украинская армия применяет тактику боя в населенных пунктах. Ведет огонь из жилой застройки, располагает пулеметы и минометы на крышах домов мирных жителей», — сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия-1».

Власти России призывают украинских военнослужащих сложить оружие. Это позволит минимизировать потери военнослужащих с обеих сторон вооруженного конфликта.

Президент России Владимир Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. По его словам, российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики.

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Украинская армия применяет тактику боя в населенных пунктах. Она заняла исходное положение в жилой застройке, и ведет оттуда огонь. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на свои источники. «Украинская армия применяет тактику боя в населенных пунктах. Ведет огонь из жилой застройки, располагает пулеметы и минометы на крышах домов мирных жителей», — сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия-1». Власти России призывают украинских военнослужащих сложить оружие. Это позволит минимизировать потери военнослужащих с обеих сторон вооруженного конфликта. Президент России Владимир Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. По его словам, российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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