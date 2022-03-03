«ВКонтакте» заявила о росте числа пользователей и активности

03 марта 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Ежедневная аудитория «ВКонтакте» за неделею выросла на 200 000 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 21 по 27 февраля средняя ежедневная аудитория «ВКонтакте» выросла в России на 200 000 пользователей. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе социальной сети. «„ВКонтакте“ — крупнейшая в России социальная сеть. Ежемесячная аудитория платформы составляет 72,5 млн пользователей, а дневная достигает 47 млн. За последнюю неделю был зафиксирован резкий рост активности и количества пользователей. С 21 по 27 февраля средняя ежедневная аудитория платформы в России выросла на 200 000 человек», — подчеркнули в пресс-службе «ВКонтакте». Также соцсеть за последнее время стала источником актуальной информации. «Сообщества „ВКонтакте“ и лента публикаций все чаще становятся источником актуальной информации для интернет-пользователей. За последнюю неделю просмотры ленты новостей в социальной сети выросли на 5% — люди стали чаще смотреть контент и читать больше материалов. Кроме того, на 15% увеличилось среднесуточное число просмотров видео», — рассказали в соцсети «ВКонтакте». Ранее Роскомнадзор частично ограничил работу Facebook. Так как компании Meta Platforms, которой принадлежит социальная сеть, заблокировала аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 21 по 27 февраля средняя ежедневная аудитория «ВКонтакте» выросла в России на 200 000 пользователей. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе социальной сети. «„ВКонтакте“ — крупнейшая в России социальная сеть. Ежемесячная аудитория платформы составляет 72,5 млн пользователей, а дневная достигает 47 млн. За последнюю неделю был зафиксирован резкий рост активности и количества пользователей. С 21 по 27 февраля средняя ежедневная аудитория платформы в России выросла на 200 000 человек», — подчеркнули в пресс-службе «ВКонтакте». Также соцсеть за последнее время стала источником актуальной информации. «Сообщества „ВКонтакте“ и лента публикаций все чаще становятся источником актуальной информации для интернет-пользователей. За последнюю неделю просмотры ленты новостей в социальной сети выросли на 5% — люди стали чаще смотреть контент и читать больше материалов. Кроме того, на 15% увеличилось среднесуточное число просмотров видео», — рассказали в соцсети «ВКонтакте». Ранее Роскомнадзор частично ограничил работу Facebook. Так как компании Meta Platforms, которой принадлежит социальная сеть, заблокировала аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру».