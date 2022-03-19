В Германии выступили против остановки «Северного потока — 1»

В Германии призвали не вводить санкции против газопровода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг выступил против отключения «Северного потока — 1». Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

«Если мы отключим „Северный поток — 1“, то, хотя это не будет означать прекращение поставок российского газа в Германию. Это вскоре приведет к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен в нашей стране», — сказал Зевинг.

Он призвал не спешить с введением новых санкций в отношении России, потому что они повлияют и на тех, кто их вводит. Зевинг считает, что нужно подождать, пока вступят в силу объявленные санкции. «Нужны ли нам тогда еще более жесткие санкции, мы должны пересматривать снова и снова», — высказался он. По его словам, если власти Германии сочтут необходимыми такие меры, то Deutsche Bank их поддержит.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак пригрозил европейским странам отключением «Северного потока — 1». По его словам, Россия может пойти на такие меры из-за запрета в отношении «Северного потока — 2», но не предпринимает таких мер. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страна начала покупать газ в обход РФ, но пока продолжает получать российские уголь, нефть и газ. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия найдет кому поставлять нефть и газ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам