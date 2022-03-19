В Германии выступили против остановки «Северного потока — 1»

Глава крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг выступил против отключения «Северного потока — 1». Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
«Если мы отключим „Северный поток — 1“, то, хотя это не будет означать прекращение поставок российского газа в Германию. Это вскоре приведет к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен в нашей стране», — сказал Зевинг.
Он призвал не спешить с введением новых санкций в отношении России, потому что они повлияют и на тех, кто их вводит. Зевинг считает, что нужно подождать, пока вступят в силу объявленные санкции. «Нужны ли нам тогда еще более жесткие санкции, мы должны пересматривать снова и снова», — высказался он. По его словам, если власти Германии сочтут необходимыми такие меры, то Deutsche Bank их поддержит.
Глава крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг выступил против отключения «Северного потока — 1». Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. «Если мы отключим „Северный поток — 1“, то, хотя это не будет означать прекращение поставок российского газа в Германию. Это вскоре приведет к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен в нашей стране», — сказал Зевинг. Он призвал не спешить с введением новых санкций в отношении России, потому что они повлияют и на тех, кто их вводит. Зевинг считает, что нужно подождать, пока вступят в силу объявленные санкции. «Нужны ли нам тогда еще более жесткие санкции, мы должны пересматривать снова и снова», — высказался он. По его словам, если власти Германии сочтут необходимыми такие меры, то Deutsche Bank их поддержит. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак пригрозил европейским странам отключением «Северного потока — 1». По его словам, Россия может пойти на такие меры из-за запрета в отношении «Северного потока — 2», но не предпринимает таких мер. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страна начала покупать газ в обход РФ, но пока продолжает получать российские уголь, нефть и газ. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия найдет кому поставлять нефть и газ.