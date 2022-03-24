РИА «Новости»: Британия готовила солдат ВСУ к боям в Донбассе

24 марта 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Украинских солдат учили обращаться с оружиям, оказывать медпомощь, передвигаться и ориентироваться на поле боя Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине нашли документ, свидетельствующий о военной подготовке украинских солдат, воевавших в Донбассе, британскими инструкторами. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», обнаруживший доказательство. В освобожденной Волновахе в Донецкой области был найден тайник с документами, внутри которого был сертификат о прохождении украинским военным Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов при участии британских инструкторов, рассказал корреспондент. Солдат ВСУ обучали «обращению с оружием», «навигации», «парному движению» и навыкам медицины. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутиться в головах западных политиков», пишет RT. Путин подчеркнул, что российские военные сражаются на Украине за то, чтобы Москве не угрожала «анти-Россия», создаваемая Западом, передает MK.RU. Telegram-канал РИА «Новости» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине нашли документ, свидетельствующий о военной подготовке украинских солдат, воевавших в Донбассе, британскими инструкторами. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», обнаруживший доказательство. В освобожденной Волновахе в Донецкой области был найден тайник с документами, внутри которого был сертификат о прохождении украинским военным Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов при участии британских инструкторов, рассказал корреспондент. Солдат ВСУ обучали «обращению с оружием», «навигации», «парному движению» и навыкам медицины. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутиться в головах западных политиков», пишет RT. Путин подчеркнул, что российские военные сражаются на Украине за то, чтобы Москве не угрожала «анти-Россия», создаваемая Западом, передает MK.RU.