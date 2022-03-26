Восьмерых лучших молодых композиторов России наградили призом в размере 200 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Москве подвели итоги третьего Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура». Восемь финалистов получили денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

«В День работника культуры, 25 марта, в Большом зале Московской консерватории были подведены итоги и объявлены имена победителей „Партитуры“», — сообщают организаторы конкурса в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении URA.RU. В нем отмечается, что восемь финалистов из 800 участников были награждены денежным призом в размере 200 тысяч рублей.

Лучших молодых композиторов определяло жюри, состоящее из более 50 мэтров российской и зарубежной музыки. Также часть членов жюри провела уникальные лекции и мастер-классы для участников конкурса.

Произведения всех победителей были исполнены на гала-концерте Московским государственным академическим оркестром (МГАСО). Управлял оркестром народный артист России, скрипач и дирижер Павел Коган.

Ранее начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил необходимость проведения конкурса для молодых композиторов. «Сегодня особенно приятно отметить творчество молодых академических композиторов», — добавил он.