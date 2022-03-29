Кадыров сообщил о потере своих близких людей в ходе спецоперации

30 марта 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

Кадыров сказал, что ребята, которые воют на Украине, «без настроения» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что потерял своих близких людей в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал в видеообращении в Telegram-канале. «Я потерял своих близких людей. Раненые, также кто там воюет, ребята сегодня очень без настроения, я им сказал: «Абсолютно не беспокойтесь, мы не дадим уйти этим шайтанам, мы их уничтожим», — заявил Кадыров. Он сказал, что «пока [на Украине есть] бандеровцы и нацики, в стране не может быть никакой нормальной жизни». Кроме того, он заявил, что не согласен с итогами переговоров по Украине. Кадыров призвал президента РФ Владимира Путина дать ему закончить начатое. При этом глава Чечни уточнил, что это политическая воля президента, и «как он скажет, так и должно быть». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. Националисты всячески препятствуют работе гуманитарных коридоров и не дают мирным жителям покидать города. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что потерял своих близких людей в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал в видеообращении в Telegram-канале. «Я потерял своих близких людей. Раненые, также кто там воюет, ребята сегодня очень без настроения, я им сказал: «Абсолютно не беспокойтесь, мы не дадим уйти этим шайтанам, мы их уничтожим», — заявил Кадыров. Он сказал, что «пока [на Украине есть] бандеровцы и нацики, в стране не может быть никакой нормальной жизни». Кроме того, он заявил, что не согласен с итогами переговоров по Украине. Кадыров призвал президента РФ Владимира Путина дать ему закончить начатое. При этом глава Чечни уточнил, что это политическая воля президента, и «как он скажет, так и должно быть». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. Националисты всячески препятствуют работе гуманитарных коридоров и не дают мирным жителям покидать города.