CNN: Украина получила новую партию военной помощи от США

США поставили на Украину тяжелое вооружение Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украину прибыла новая партия военной помощи из США. В том числе поступили тяжелые виды вооружений, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

«Поставки из последнего пакета помощи в области безопасности от администрации Байдена в Украину начали прибывать. США впервые согласились предоставить Киеву виды тяжелого вооружения, которые некоторые чиновники из администрации [президента США Джо] Байдена несколько недель назад сочли слишком большим риском эскалации», — передает издание.

На Украину отправлены 11 вертолетов Ми-17, 18 пушек Howitzer и еще 300 беспилотников Switchblade. В пакет военной помощи также войдут танки Т-72, 200 бронетранспортеров М113, ракеты к противотанковым комплексам «Джавелин», напоминает «Царьград». На этой неделе Байден утвердил дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Ранее США предоставили Украине помощь на сумму более чем 3 миллиарда долларов.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.