США не хотят переговоров России и Украины, а преследуют целью эскалацию конфликта. Об этом заявил дипломатический источник с российской стороны.
«С учетом позиции, которую формулируют американские официальные представители, я думаю, нет места для какого-то конструктивного вклада [в переговоры РФ и Украины]. США взяли курс на военную эскалацию», — отметил он, слова источника передает РИА «Новости».
Он также напомнил про отправку оружия на Украину, пишет MK.RU. Американские власти снабжают киевский режим на миллионы долларов США.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения. В конфликте Украине активно помогают Соединенные Штаты Америки и страны Евросоюза. В США недавно заявили о расширении списка оружия, которое будет передано руководству Киева. Новый пакет помощи может стоить 750 миллионов долларов. Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». На туда также приехали иностранные наемники, их уничтожают российские военные.
США не хотят переговоров России и Украины, а преследуют целью эскалацию конфликта. Об этом заявил дипломатический источник с российской стороны. «С учетом позиции, которую формулируют американские официальные представители, я думаю, нет места для какого-то конструктивного вклада [в переговоры РФ и Украины]. США взяли курс на военную эскалацию», — отметил он, слова источника передает РИА «Новости». Он также напомнил про отправку оружия на Украину, пишет MK.RU. Американские власти снабжают киевский режим на миллионы долларов США. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения. В конфликте Украине активно помогают Соединенные Штаты Америки и страны Евросоюза. В США недавно заявили о расширении списка оружия, которое будет передано руководству Киева. Новый пакет помощи может стоить 750 миллионов долларов. Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». На туда также приехали иностранные наемники, их уничтожают российские военные.