США не хотят мирного разрешения кризиса на Украине и продолжают поставлять туда оружие Фото: Луганский информационный центр

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США не хотят переговоров России и Украины, а преследуют целью эскалацию конфликта. Об этом заявил дипломатический источник с российской стороны.

«С учетом позиции, которую формулируют американские официальные представители, я думаю, нет места для какого-то конструктивного вклада [в переговоры РФ и Украины]. США взяли курс на военную эскалацию», — отметил он, слова источника передает РИА «Новости».

Он также напомнил про отправку оружия на Украину, пишет MK.RU . Американские власти снабжают киевский режим на миллионы долларов США.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения. В конфликте Украине активно помогают Соединенные Штаты Америки и страны Евросоюза. В США недавно заявили о расширении списка оружия, которое будет передано руководству Киева. Новый пакет помощи может стоить 750 миллионов долларов. Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». На туда также приехали иностранные наемники, их уничтожают российские военные.

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