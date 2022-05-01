Германия согласилась ввести эмбарго на нефть из РФ

01 мая 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

Германия изменила решение о российской нефти Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия поддержала планы Евросоюза по введению эмбарго на импорт российской нефти. Об этом пишет агентство DPA. «Правительство Германии поддерживает планы Европейского союза (ЕС) по введению эмбарго на импорт нефти из России. Таким образом, соответствующее решение Европейского союза стало гораздо более вероятным», — пишет ТАСС со ссылкой на заявление агентства. В DPA полагают, что причиной решения Германии запретить нефть из РФ стали успехи в поиске альтернативных поставщиков ресурсов. Вместе с тем против эмбарго на поставки российской нефти высказываются Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция, добавляет агентство. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Однако ряд стран уже признала полную зависимость от российских газа и нефти. В обсуждении о запрете энергоресурсов особое внимание аналитики уделяют Германии, которая, являясь «экономическим двигателем» ЕС, «оказалась особенно неподготовленной» к отказу от российского топлива. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Германия поддержала планы Евросоюза по введению эмбарго на импорт российской нефти. Об этом пишет агентство DPA. «Правительство Германии поддерживает планы Европейского союза (ЕС) по введению эмбарго на импорт нефти из России. Таким образом, соответствующее решение Европейского союза стало гораздо более вероятным», — пишет ТАСС со ссылкой на заявление агентства. В DPA полагают, что причиной решения Германии запретить нефть из РФ стали успехи в поиске альтернативных поставщиков ресурсов. Вместе с тем против эмбарго на поставки российской нефти высказываются Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция, добавляет агентство. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Однако ряд стран уже признала полную зависимость от российских газа и нефти. В обсуждении о запрете энергоресурсов особое внимание аналитики уделяют Германии, которая, являясь «экономическим двигателем» ЕС, «оказалась особенно неподготовленной» к отказу от российского топлива.