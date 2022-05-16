Крупнейшая компания Европы готова платить России за газ в рублях

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Итальянский энергетический гигант Eni SpA готов выполнить требования России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Крупнейшая итальянская энергетическая компания Eni SpA согласилась на требование президента РФ Владимира Путина и готова платить за российский газ в рублях. Об этом пишет иностранное издание Bloomberg.

«Итальянский энергетический гигант Eni SpA готов выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях. К среде [18 мая] Eni перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке, чтобы вовремя произвести платежи в этом месяце и избежать каких-либо рисков для поставок газа», — отмечает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Из-за вынужденной спецоперации на территории Украины, призванной защитить население Донбасса от обстрелов украинских военных, ряд стран Европы, а также США ввели против России жесткие санкции. В ответ на это президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли.

Шестой пакет санкций Евросоюза включал в себя постепенный отказ от российской нефти и газа. Однако не все страны согласны вводить эмбарго на газ из России. Венгрия и Болгария не хотят отказываться от российских энергоресурсов. В итоге, по информации все того же издания, Евросоюз собирается предложить партнерам решение, которое позволит покупать газ у России, не нарушая санкции против РФ.

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Крупнейшая итальянская энергетическая компания Eni SpA согласилась на требование президента РФ Владимира Путина и готова платить за российский газ в рублях. Об этом пишет иностранное издание Bloomberg. «Итальянский энергетический гигант Eni SpA готов выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях. К среде [18 мая] Eni перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке, чтобы вовремя произвести платежи в этом месяце и избежать каких-либо рисков для поставок газа», — отмечает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Из-за вынужденной спецоперации на территории Украины, призванной защитить население Донбасса от обстрелов украинских военных, ряд стран Европы, а также США ввели против России жесткие санкции. В ответ на это президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Шестой пакет санкций Евросоюза включал в себя постепенный отказ от российской нефти и газа. Однако не все страны согласны вводить эмбарго на газ из России. Венгрия и Болгария не хотят отказываться от российских энергоресурсов. В итоге, по информации все того же издания, Евросоюз собирается предложить партнерам решение, которое позволит покупать газ у России, не нарушая санкции против РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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