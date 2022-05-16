Крупнейшая компания Европы готова платить России за газ в рублях

16 мая 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

Итальянский энергетический гигант Eni SpA готов выполнить требования России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупнейшая итальянская энергетическая компания Eni SpA согласилась на требование президента РФ Владимира Путина и готова платить за российский газ в рублях. Об этом пишет иностранное издание Bloomberg. «Итальянский энергетический гигант Eni SpA готов выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях. К среде [18 мая] Eni перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке, чтобы вовремя произвести платежи в этом месяце и избежать каких-либо рисков для поставок газа», — отмечает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Из-за вынужденной спецоперации на территории Украины, призванной защитить население Донбасса от обстрелов украинских военных, ряд стран Европы, а также США ввели против России жесткие санкции. В ответ на это президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Шестой пакет санкций Евросоюза включал в себя постепенный отказ от российской нефти и газа. Однако не все страны согласны вводить эмбарго на газ из России. Венгрия и Болгария не хотят отказываться от российских энергоресурсов. В итоге, по информации все того же издания, Евросоюз собирается предложить партнерам решение, которое позволит покупать газ у России, не нарушая санкции против РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Крупнейшая итальянская энергетическая компания Eni SpA согласилась на требование президента РФ Владимира Путина и готова платить за российский газ в рублях. Об этом пишет иностранное издание Bloomberg. «Итальянский энергетический гигант Eni SpA готов выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях. К среде [18 мая] Eni перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке, чтобы вовремя произвести платежи в этом месяце и избежать каких-либо рисков для поставок газа», — отмечает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Из-за вынужденной спецоперации на территории Украины, призванной защитить население Донбасса от обстрелов украинских военных, ряд стран Европы, а также США ввели против России жесткие санкции. В ответ на это президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Шестой пакет санкций Евросоюза включал в себя постепенный отказ от российской нефти и газа. Однако не все страны согласны вводить эмбарго на газ из России. Венгрия и Болгария не хотят отказываться от российских энергоресурсов. В итоге, по информации все того же издания, Евросоюз собирается предложить партнерам решение, которое позволит покупать газ у России, не нарушая санкции против РФ.