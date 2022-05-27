Минфин поставил точку в вопросе о дефолте в России

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ПМЭФ-2021, первый день. Силуанов, Мутко, Алиханов, Нибиуллина. Санкт-Петербург, силуанов антон
Антон Силуанов исключает объявление дефолта в России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава Минфина РФ Антон Силуанов опроверг заявления о том, что стране грозит дефолт. По его словам, это не имеет никакого отношения к действительности, заявил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

«То, что сейчас говорят про дефолт, вообще никого отношения не имеет [к действительности]. Дефолт это западных стран перед собой», — приводит ТАСС слова Антона Силуанова. По его словам, у России есть деньги и она будет оплачивать свой госдолг.

Ранее он заявил, что технический дефолт никак не отразится на России, она останется для своих кредиторов надежным заемщиком. США в рамках санкций запретили РФ оплачивать внешний госдолг в долларах, подталкивая страну к техническому дефолту. Однако в России решили выполнять свои обязательства в рублях.

Санкции Запад начал вводить против России из-за проведения спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, цель этих недружественных действий — «отмена» России и всего российского.

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов опроверг заявления о том, что стране грозит дефолт. По его словам, это не имеет никакого отношения к действительности, заявил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ. «То, что сейчас говорят про дефолт, вообще никого отношения не имеет [к действительности]. Дефолт это западных стран перед собой», — приводит ТАСС слова Антона Силуанова. По его словам, у России есть деньги и она будет оплачивать свой госдолг. Ранее он заявил, что технический дефолт никак не отразится на России, она останется для своих кредиторов надежным заемщиком. США в рамках санкций запретили РФ оплачивать внешний госдолг в долларах, подталкивая страну к техническому дефолту. Однако в России решили выполнять свои обязательства в рублях. Санкции Запад начал вводить против России из-за проведения спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, цель этих недружественных действий — «отмена» России и всего российского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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