Минфин поставил точку в вопросе о дефолте в России

27 мая 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов исключает объявление дефолта в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава Минфина РФ Антон Силуанов опроверг заявления о том, что стране грозит дефолт. По его словам, это не имеет никакого отношения к действительности, заявил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ. «То, что сейчас говорят про дефолт, вообще никого отношения не имеет [к действительности]. Дефолт это западных стран перед собой», — приводит ТАСС слова Антона Силуанова. По его словам, у России есть деньги и она будет оплачивать свой госдолг. Ранее он заявил, что технический дефолт никак не отразится на России, она останется для своих кредиторов надежным заемщиком. США в рамках санкций запретили РФ оплачивать внешний госдолг в долларах, подталкивая страну к техническому дефолту. Однако в России решили выполнять свои обязательства в рублях. Санкции Запад начал вводить против России из-за проведения спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, цель этих недружественных действий — «отмена» России и всего российского.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов опроверг заявления о том, что стране грозит дефолт. По его словам, это не имеет никакого отношения к действительности, заявил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ. «То, что сейчас говорят про дефолт, вообще никого отношения не имеет [к действительности]. Дефолт это западных стран перед собой», — приводит ТАСС слова Антона Силуанова. По его словам, у России есть деньги и она будет оплачивать свой госдолг. Ранее он заявил, что технический дефолт никак не отразится на России, она останется для своих кредиторов надежным заемщиком. США в рамках санкций запретили РФ оплачивать внешний госдолг в долларах, подталкивая страну к техническому дефолту. Однако в России решили выполнять свои обязательства в рублях. Санкции Запад начал вводить против России из-за проведения спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, цель этих недружественных действий — «отмена» России и всего российского.