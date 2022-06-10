В Москве появится площадь в честь ДНР. «В двух шагах от посольства США»

11 июня 2022 в 01:23 Размер текста - 17 +

В Москве, в двух шагах от посольства США откроют площадь в честь ДНР, сообщили в ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Москве на Красной Пресне, с согласия мэра столицы России Сергея Собянина, «в двух шагах от посольства США» откроют площадь в честь Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает партия ЛДПР. «Сегодня положили начало важному символическому делу. На Красной Пресне, в двух шагах от посольства США мы открываем площадь Донецкой Народной Республики. Это было предложением ЛДПР, которое поддержала мэрия Москвы и лично [мэр Москвы] Сергей Семенович Собянин», — появилась информация в telegram-канале фракции ЛДПР. В партии отметили, что горды тем, что в столице РФ появится площадь в честь людей, которые рискуя своими жизнями защищали Русский мир и право говорить по-русски. «Мы прикончим неонацизм на Украине. И это будет уроком тем, кто вздумает посягнуть на Русский мир!», — уверены либерал-демократы. Ранее сообщалось, что жители Москвы выбрали название для безымянной площади, расположенной в Пресненском районе города напротив американского посольства. Согласно проведенному в рамках проекта «Активный гражданин» голосованию, территория будет наименоваться «Площадью Донецкой Народной Республики». За этот вариант проголосовало 44,6 процента рецензентов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Москве на Красной Пресне, с согласия мэра столицы России Сергея Собянина, «в двух шагах от посольства США» откроют площадь в честь Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает партия ЛДПР. «Сегодня положили начало важному символическому делу. На Красной Пресне, в двух шагах от посольства США мы открываем площадь Донецкой Народной Республики. Это было предложением ЛДПР, которое поддержала мэрия Москвы и лично [мэр Москвы] Сергей Семенович Собянин», — появилась информация в telegram-канале фракции ЛДПР. В партии отметили, что горды тем, что в столице РФ появится площадь в честь людей, которые рискуя своими жизнями защищали Русский мир и право говорить по-русски. «Мы прикончим неонацизм на Украине. И это будет уроком тем, кто вздумает посягнуть на Русский мир!», — уверены либерал-демократы. Ранее сообщалось, что жители Москвы выбрали название для безымянной площади, расположенной в Пресненском районе города напротив американского посольства. Согласно проведенному в рамках проекта «Активный гражданин» голосованию, территория будет наименоваться «Площадью Донецкой Народной Республики». За этот вариант проголосовало 44,6 процента рецензентов.