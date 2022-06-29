В ООН ответили на просьбу Зеленского исключить РФ из Генассамблеи

Решение по исключению какой-либо страны из Генассамблеи ООН в обязательном порядке должно приниматься, в том числе, членами Совета Безопасности всемирной организации. Так официальный представитель председателя ГА Полина Кубиак ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию Генассамблеи ООН.
«Все подобные решения проходят через Совет Безопасности ООН», — отметила она. Таким образом, принятие подобного решения невозможно, потому что РФ обладает в совете правом вето.
Ранее Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совета безопасности ООН, где страна является постоянным членом, передает НСН. Лидер Украины сделал соответствующее предложение на заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось 28 июня.
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