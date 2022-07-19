В Мариуполе шашлычник устроил островок мира для местных жителей. Видео

19 июля 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Работник кафе во время боев прятался в подвалах, а после вернулся за магнал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполе после освобождения от украинских националистов возобновляет работу уличный общепит, где местные жители могут отвлечься от событий спецоперации РФ на Украине. Корреспондент URA.RU пообщался с работником уличной шашлычной, который сделал из своего кафе точку общественного притяжения для измученных длительными боями за город местных жителей. Сергей, как и другие местные, прятался в подвале, когда шли бои за город. Сейчас он снова работает в кафе и готовит шашлык. Мужчина говорит, что в его кафе идут не только и не столько за шашлыком, сколько за позитивными эмоциями. «Я стараюсь для людей делать вкусно, чтобы они хоть немножко отвлеклись от ситуации, почувствовали, что такое мир и спокойствие. Люди, с одной стороны, боятся, а с другой стороны, озлоблены. Они сами еще не знают, что хорошо, а что плохо», — рассказал работник кафе журналисту агентства. По его словам, три месяца ситуация в городе была «очень жесткой», не хватало продовольствия. «Приезжали местные бизнесмены и выкидывали на землю людям просроченную колбасу и рыбу. Люди чуть не поубивали друг друга за эту рыбу. А защитники украинские, которые поубивали здесь столько мирного населения, куда-то резко пропали», — вспоминает мариуполец. Сейчас жизнь налаживается, появилось электро- и водоснабжение, отмечает Сергей. Начинало работу кафе «на генераторах», а сейчас Сергей и владелец кафе Павел даже думают расширяться. Пока что посетители кафе едят шашлыки, сидя на вынесенных из квартир стульях. Сергей мечтает, чтобы в шашлычной появились столики, и посетители могли приходить семьями, «культурно посидеть и отдохнуть». Россия ведет спецоперацию по освобождению Донбасса с 24 февраля. Ее целями стали демилитаризация и денацификация Украины, сообщал президент РФ Владимир Путин. Мариуполь российские войска полностью заняли в конце апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мариуполе после освобождения от украинских националистов возобновляет работу уличный общепит, где местные жители могут отвлечься от событий спецоперации РФ на Украине. Корреспондент URA.RU пообщался с работником уличной шашлычной, который сделал из своего кафе точку общественного притяжения для измученных длительными боями за город местных жителей. Сергей, как и другие местные, прятался в подвале, когда шли бои за город. Сейчас он снова работает в кафе и готовит шашлык. Мужчина говорит, что в его кафе идут не только и не столько за шашлыком, сколько за позитивными эмоциями. «Я стараюсь для людей делать вкусно, чтобы они хоть немножко отвлеклись от ситуации, почувствовали, что такое мир и спокойствие. Люди, с одной стороны, боятся, а с другой стороны, озлоблены. Они сами еще не знают, что хорошо, а что плохо», — рассказал работник кафе журналисту агентства. По его словам, три месяца ситуация в городе была «очень жесткой», не хватало продовольствия. «Приезжали местные бизнесмены и выкидывали на землю людям просроченную колбасу и рыбу. Люди чуть не поубивали друг друга за эту рыбу. А защитники украинские, которые поубивали здесь столько мирного населения, куда-то резко пропали», — вспоминает мариуполец. Сейчас жизнь налаживается, появилось электро- и водоснабжение, отмечает Сергей. Начинало работу кафе «на генераторах», а сейчас Сергей и владелец кафе Павел даже думают расширяться. Пока что посетители кафе едят шашлыки, сидя на вынесенных из квартир стульях. Сергей мечтает, чтобы в шашлычной появились столики, и посетители могли приходить семьями, «культурно посидеть и отдохнуть». Россия ведет спецоперацию по освобождению Донбасса с 24 февраля. Ее целями стали демилитаризация и денацификация Украины, сообщал президент РФ Владимир Путин. Мариуполь российские войска полностью заняли в конце апреля.