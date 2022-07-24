Депутат Госдумы Черняк перечислил штрафы для туристов

Туристам запрещено распивать алкоголь на пляже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россиян могут оштрафовать за распитие спиртных напитков на пляже, а в некоторых регионах не разрешается появляться там в оголенном виде. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк.

«Штраф за выпивку в общественных местах составляет от пятисот до полутора тысяч рублей. Больше того, на пляжах и в других общественных местах нельзя не только пить, но и появляться в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал Алексей Черняк в интервью «Парламентской газете». Аналогичный запрет введен для курильщиков.

По его словам, в Крыму родителям нельзя ходить в бары с детьми. В Сочи отдыхающих могут оштрафовать на 500-1000 рублей за появление на пляже в оголенном виде или арестовать на 15 суток, сообщил депутат. На пляж нельзя приводить собак, исключение действует только для питомцев-поводырей. Депутат рассказал, что за движение или стоянку машины в водоохранной зоне туристы заплатят от 3 до 4,5 тысяч рублей.

Разводить костры в лесу и ставить мангалы можно только на специально отведенных площадках. Во время пожароопасного сезона проводить массовые мероприятия и организовать туристские стоянки можно только по согласованию с властями. За сожжение мусора придется заплатить 3 тысячи рублей. Штраф также можно получить за посещение заповедника без пропуска и гида, рассказал Черняк.