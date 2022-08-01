Политолог: через три месяца США ждет капитуляция

В США растет инфляция Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Через три месяца платформа, на которой стоят США, будет разрушена полностью и страна капитулирует. Так считает экономист и политолог Михаил Хазин.

«США не могут зафиксировать ситуацию — невозможно договариваться ни с кем, если платформа, на которой ты договариваешься, через три месяца разрушится», — отметил Хазин. Его слова цитирует «Царьград».

По словам эксперта, главная проблема США в настоящий момент заключается в падении экономики, которое не получается контролировать. Хазин считает, что ежегодно экономика будет падать практически на 10%.

Ранее телеведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News заявил, что администрации президента США Джо Байдена за полтора года смогла разрушить американскую экономику. Однако Вашингтон отрицает этот факт. Также из-за антироссийских санкций, которые ввели европейские станы, и поднявшихся цен на нефть и газ, весь мир обречен столкнуться с экономической катастрофой.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. По итогу, санкции принесли негативные последствия скорее именно западным странам.