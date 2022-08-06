Пассажиры ехали на междугороднем автобусе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Крыму водитель автобуса оскорбил пассажиров азиатского происхождения. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак, которой отправили видео пассажиры этого рейса.

«В Крыму водитель автобуса унизил и оскорбил девушку азиатского происхождения за то, что вместе с ней в салон зашли провожающая ее мама и трехлетний сын. Мужчина назвал ее поломойкой, а семью — „помойными киргизами“», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Мама девушки сняла произошедшее на видео. Семья отправлялась в поселок Гаспру, который находится недалеко от Ялты. Они ехали на автобусе Симферополь — Ялта — Москва. Водитель нахамил им за то, что они пришли на час раньше, потом из-за просьбы положить чемодан в багажник, а затем оскорбил из-за национальности, отметила Собчак.