В Крыму водитель автобуса унизил пассажиров из-за национальности. Видео

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Комиссия по охране труда Правительство области Курган 20.11.2013г, рейсовый автобус, водитель автобуса
Пассажиры ехали на междугороднем автобусе Фото:

В Крыму водитель автобуса оскорбил пассажиров азиатского происхождения. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак, которой отправили видео пассажиры этого рейса.

«В Крыму водитель автобуса унизил и оскорбил девушку азиатского происхождения за то, что вместе с ней в салон зашли провожающая ее мама и трехлетний сын. Мужчина назвал ее поломойкой, а семью — „помойными киргизами“», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Мама девушки сняла произошедшее на видео. Семья отправлялась в поселок Гаспру, который находится недалеко от Ялты. Они ехали на автобусе Симферополь — Ялта — Москва. Водитель нахамил им за то, что они пришли на час раньше, потом из-за просьбы положить чемодан в багажник, а затем оскорбил из-за национальности, отметила Собчак.

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В Крыму водитель автобуса оскорбил пассажиров азиатского происхождения. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак, которой отправили видео пассажиры этого рейса. «В Крыму водитель автобуса унизил и оскорбил девушку азиатского происхождения за то, что вместе с ней в салон зашли провожающая ее мама и трехлетний сын. Мужчина назвал ее поломойкой, а семью — „помойными киргизами“», — написала Собчак в своем telegram-канале. Мама девушки сняла произошедшее на видео. Семья отправлялась в поселок Гаспру, который находится недалеко от Ялты. Они ехали на автобусе Симферополь — Ялта — Москва. Водитель нахамил им за то, что они пришли на час раньше, потом из-за просьбы положить чемодан в багажник, а затем оскорбил из-за национальности, отметила Собчак.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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