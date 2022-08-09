Daily Express: в Евросоюзе зреет раскол из-за санкций

09 августа 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Конфликт возникает между Евросоюзом и Венгрией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У Европейского союза появились новые разногласия с Польшей и Венгрией. Конфликт возник из-за того, что Венгрия и Польша расценивают желание ЕС финансово наказывать страны, которые не соблюдают европейские ценности, как попытку навязать им либеральные убеждения. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express. «Теперь между прогрессивным Брюсселем и консервативно-националистической Центральной и Восточной Европой назревают плохие отношения из-за привязки наличных денег ЕС к вопросам верховенства закона. Венгрия и Польша рассматривают [это] как тонко завуалированную попытку навязать им либеральные ценности», — пишет издание. Из-за рознящихся взглядов на мир премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не устраивает Евросоюз, даже учитывая положительные показатели страны. «С тех пор как Орбан вернулся к власти в 2010 году, количество браков в Венгрии удвоилось, количество абортов сократилось вдвое, количество разводов достигло рекордно низкого уровня, а рождаемость выросла на четверть.», — говорит Daily Express.

У Европейского союза появились новые разногласия с Польшей и Венгрией. Конфликт возник из-за того, что Венгрия и Польша расценивают желание ЕС финансово наказывать страны, которые не соблюдают европейские ценности, как попытку навязать им либеральные убеждения. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express. «Теперь между прогрессивным Брюсселем и консервативно-националистической Центральной и Восточной Европой назревают плохие отношения из-за привязки наличных денег ЕС к вопросам верховенства закона. Венгрия и Польша рассматривают [это] как тонко завуалированную попытку навязать им либеральные ценности», — пишет издание. Из-за рознящихся взглядов на мир премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не устраивает Евросоюз, даже учитывая положительные показатели страны. «С тех пор как Орбан вернулся к власти в 2010 году, количество браков в Венгрии удвоилось, количество абортов сократилось вдвое, количество разводов достигло рекордно низкого уровня, а рождаемость выросла на четверть.», — говорит Daily Express.