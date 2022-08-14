Ключевой союзник РФ: Запад посылает сигналы о сотрудничестве

Премьер Белоруссии сообщил, что страна получает сигналы от Запада о готовности сотрудничать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные страны посылают много сигналов Белоруссии о готовности к сотрудничеству, поскольку санкции против России и Беларуси отскакивают в сторону тех, кто их вводит. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

«Сигналов о готовности работать с нами очень много. Вы видите, что санкции, которые вводятся и в отношении России, и Беларуси, — рикошетом бьют по тем, кто это делает», — сказал премьер-министр Белоруссии, его слова передает агентство БелТА.

Политик отметил, что «Европа готовится к тяжелейшей зиме», поэтому он предрек определенные изменения. «За полгода экспорт, в так называемые, недружественные страны составил 3,5 $ млрд», — привел Головченко.

Страны Запада ввели против России жесткие санкции из-за начала спецоперации на Украине, главная цель которой — спасти население Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. При этом ограничения, которые коснулись экономики страны, банковского сектора, логистики и эмбарго на российские энергоресурсы, в первую очередь негативно повлияли на тех, кто их вводил. В частности, в США вырос уровень инфляции, а в Швейцарии гражданам советуют запастись свечами и дровами к зиме.