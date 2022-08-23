Die Zeit: план Шольца по российскому газу провалился

Газ из Канады относительно легко доставить в Азию, но не Европу Фото: Bundesregierung\Kugler

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц не смог договориться о поставках канадского газа, поэтому этой или следущей зимой он точно не заменит российский газ. Об этом сообщила журналистка и писательница Петра Пинцлер для издания Die Zeit.

«При нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается, и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем. Факты говорят о том, что в ближайшее время газ из Канады не заменит поставки из России, по крайней мере, для Германии», — написала Пинцлер.

Она отметила, что большие канадские месторождения находятся на западе страны, оттуда газ можно было бы легко доставлять в Азию, но не в Европу. По ее мнению, маловероятно, что ресурсы из Канады пересекут Атлантику этой или следующей зимой.

Ранее Шольц приехал в Канаду для того, чтобы договориться о дополнительных поставках природных ресурсов, которые заменят российское сырье. Переговоры были посвящены поиску альтернатив российским поставкам газа. Отмечалось, что немецкий политик планировал подписать соглашение о более тесном сотрудничестве в области водородной энергетики. Кроме того, представители стран обсудят возможное увеличение поставок сжиженного природного газа.