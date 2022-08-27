РИАН: ЧВК «Вагнер» уничтожила группу украинских бойцов в ДНР

ЧВК «Вагнер» отбила атаку ВСУ в Донецкой народной республике, сообщили в СМИ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожили группу украинских военных под городом Бахмут в Донецкой народной республике, предотвратив попытку контратаки. Об этом сообщили корреспонденты, ставшие свидетелями применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

По информации корреспондентов РИА «Новостей», военнослужащие Украины предприняли попытку контратаки под Бахмутом. Российские бойцы, обнаружив передвижения противника, применили ТОС-1А «Солнцепек», ударив по скоплению украинских войск. В результате удара были уничтожены десятки украинских военнослужащих, уточнили в агентстве.

Российская специальная операция по освобождению территорий ДНР и ЛНР была объявлена утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины.