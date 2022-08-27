РИАН: ЧВК «Вагнер» уничтожила группу украинских бойцов в ДНР

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, патрулирование, разрушения, зачистка, обстрел, народная милиция, СВО, специальная военная операция
ЧВК «Вагнер» отбила атаку ВСУ в Донецкой народной республике, сообщили в СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожили группу украинских военных под городом Бахмут в Донецкой народной республике, предотвратив попытку контратаки. Об этом сообщили корреспонденты, ставшие свидетелями применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

По информации корреспондентов РИА «Новостей», военнослужащие Украины предприняли попытку контратаки под Бахмутом. Российские бойцы, обнаружив передвижения противника, применили ТОС-1А «Солнцепек», ударив по скоплению украинских войск. В результате удара были уничтожены десятки украинских военнослужащих, уточнили в агентстве.

Российская специальная операция по освобождению территорий ДНР и ЛНР была объявлена утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины.

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Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожили группу украинских военных под городом Бахмут в Донецкой народной республике, предотвратив попытку контратаки. Об этом сообщили корреспонденты, ставшие свидетелями применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. По информации корреспондентов РИА «Новостей», военнослужащие Украины предприняли попытку контратаки под Бахмутом. Российские бойцы, обнаружив передвижения противника, применили ТОС-1А «Солнцепек», ударив по скоплению украинских войск. В результате удара были уничтожены десятки украинских военнослужащих, уточнили в агентстве. Российская специальная операция по освобождению территорий ДНР и ЛНР была объявлена утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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