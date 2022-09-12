Правительство РФ направит более 100 млрд рублей на поддержку экономики

Правительство принимает меры для повышения устойчивости экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство РФ направит более 100 млрд рублей, чтобы повысить устойчивость экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.

«Мы подробно обсуждали на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики, какие направления нуждаются в дополнительном внимании. Направим на эти цели более 100 млрд рублей», — заявил Мишустин на совещании, которое транслировалось на телеканале «Россия-24».

По его словам, правительство РФ продолжает принимать решения для поддержки предприятий и россиян в условиях западных санкций. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на необходимость помощи отраслям, рассказал Мишустин.

Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ограничения провалились благодаря сплоченности российского бизнеса. В конце августа Мишустин заявлял, что власти РФ планируют продлить меры поддержки экономики.