Кадыров озвучил стратегию России на Украине, ВСУ стягиваются к Запорожью: главное за 14 сентября

14 сентября 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

При обстреле ВСУ детского сада пострадало 7 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил стратегию ведения боевых действий российской армии на Украине и признался, что «будь бы его воля», то он ввел бы в РФ военное положение. Власти Запорожской области заявили о рекордной концентрации ВСУ на линии соприкосновения. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 сентября. Кадыров заявил о том, что у России есть стратегия, которая исключает стрельбу без разбора, а заявления об отступлении российский войск — это вбросы и провокация Запада. Глава Чечни добавил, что у наших войск стратегия более тонкая. Он также признался, что ввел бы в России военное положение, «будь его воля».

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о том, что украинские войска стягивают на границу Запорожской области большие силы. Он отметил, что армия готова дать отпор.

Минобороны РФ сообщили о том, что в Херсонской области истребителями ВСК России уничтожен вертолет Ми-8 с украинскими диверсантами. С начала специальной военной операции было уничтожено 155 вертолетов Украины.

Под обстрел украинских военных попал детский сад на Донбассе, пострадали дети. Об этом заявили в народной милиции ЛНР. Сообщается, что при ударе пострадало семь человек, в том числе четыре ребенка.

Союзные силы России и Донецкой народной республики (ДНР) пресекли попытку наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Щурово. Помимо этого стабилизировали ситуацию в Красном Лимане.

Село Шелаево Валуйского городского округа Белгородской области было обстреляно со стороны Украины. При обстреле было ранено два мирных жителя. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил стратегию ведения боевых действий российской армии на Украине и признался, что «будь бы его воля», то он ввел бы в РФ военное положение. Власти Запорожской области заявили о рекордной концентрации ВСУ на линии соприкосновения. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 сентября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов.