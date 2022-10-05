Госдеп США ищет компании, которые проследят за расходами на помощь Украине 06 октября 2022 в 06:04 Размер текста - 17 + США ищут компании, которые проследят за расходованием выделенной Украине помощи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдепартамент США ищет компании, которые проследят за расходованием выделенной Украине помощи. Об этом свидетельствует заявка ведомства, размещенная на официальном правительственном портале. Согласно заявке, Госдеп ищет компании, которые способны предоставить услуги по «документированию, мониторингу и оценке результатов дополнительной помощи Украине в размере 14,8 $ млрд, плюс любые дополнительные суммы», — говорится в документе. Там уточняется, что речь идет о сумме, одобренной для Украины Конгрессом США. Также сообщается, что компании должны будут отчитываться о таком контроле, сообщает Госдеп. Ранее члены Конгресса потребовали от администрации президента США Джо Байдена предоставить детальную информацию о расходовании выделенных на военную помощь Украине средств. Без отчетности законодатели не смогут оказать значительную поддержку потенциальным пакетам помощи Киеву в будущем. США усилили поставки вооружения с началом специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Байден во время недавней беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским распорядился выделить военную помощь на сумму 625 миллионов долларов. Госдепартамент США ищет компании, которые проследят за расходованием выделенной Украине помощи. Об этом свидетельствует заявка ведомства, размещенная на официальном правительственном портале. Согласно заявке, Госдеп ищет компании, которые способны предоставить услуги по «документированию, мониторингу и оценке результатов дополнительной помощи Украине в размере 14,8 $ млрд, плюс любые дополнительные суммы», — говорится в документе. Там уточняется, что речь идет о сумме, одобренной для Украины Конгрессом США. Также сообщается, что компании должны будут отчитываться о таком контроле, сообщает Госдеп. Ранее члены Конгресса потребовали от администрации президента США Джо Байдена предоставить детальную информацию о расходовании выделенных на военную помощь Украине средств. Без отчетности законодатели не смогут оказать значительную поддержку потенциальным пакетам помощи Киеву в будущем. США усилили поставки вооружения с началом специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Байден во время недавней беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским распорядился выделить военную помощь на сумму 625 миллионов долларов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям