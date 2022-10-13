Служба нацбезопасности Армении завела уголовное дело после теракта на Крымском мосту

13 октября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Дело возбуждено СНБ РА в связи с очевидными случаями пособничества международному терроризму Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Служба нацбезопасности Армении возбудила уголовное дело после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщается на сайте службы нацбезопасности Республики Армении. «СНБ РА возбуждено уголовное дело в связи с очевидными случаями пособничества международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному согласию. А также подделка документов, закрепляющих права, по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА, в рамках которых производились допросы, выемки и другие следственные и судебные действия», — говорится в сообщении на официальном сайте нацбезопасности Республики Армении.

Служба нацбезопасности Армении возбудила уголовное дело после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщается на сайте службы нацбезопасности Республики Армении. «СНБ РА возбуждено уголовное дело в связи с очевидными случаями пособничества международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному согласию. А также подделка документов, закрепляющих права, по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА, в рамках которых производились допросы, выемки и другие следственные и судебные действия», — говорится в сообщении на официальном сайте нацбезопасности Республики Армении.