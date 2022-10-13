Служба нацбезопасности Армении завела уголовное дело после теракта на Крымском мосту

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Дело возбуждено СНБ РА в связи с очевидными случаями пособничества международному терроризму Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Служба нацбезопасности Армении возбудила уголовное дело после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщается на сайте службы нацбезопасности Республики Армении.

«СНБ РА возбуждено уголовное дело в связи с очевидными случаями пособничества международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному согласию. А также подделка документов, закрепляющих права, по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА, в рамках которых производились допросы, выемки и другие следственные и судебные действия», — говорится в сообщении на официальном сайте нацбезопасности Республики Армении.

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Служба нацбезопасности Армении возбудила уголовное дело после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщается на сайте службы нацбезопасности Республики Армении. «СНБ РА возбуждено уголовное дело в связи с очевидными случаями пособничества международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному согласию. А также подделка документов, закрепляющих права, по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА, в рамках которых производились допросы, выемки и другие следственные и судебные действия», — говорится в сообщении на официальном сайте нацбезопасности Республики Армении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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