Взятый в плен майор спецназа: иностранные наемники воюют на Украине в форме ВСУ

19 октября 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

Наемники прикрываются формой ВСУ для участия в спецоперации, признался майор украинского спецназа Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях против России на стороне Вооруженных сил Украины, переодеваются в украинскую форму и распределяются по местным подразделениям небольшими группами. Об этом рассказал майор украинского спецназа Руслан Груздь, взятый в плен группой «Бахмут» ЧВК «Вагнера». «Там небольшие группы раскиданы по разным подразделениям — батальонам, бригадам. [Иностранные наемники находятся] в составе украинских подразделений… Возможно, у них только свое вооружение. Я мельком видел их, берут наш [украинский] „пиксель“ (камуфляж — прим. URA.RU), чтобы не отличаться», — поделился пленный в разговоре с РИА Новости. По словам майора, иностранцев в составе подразделений Вооруженных сил Украины он видел в селе под Бахмутом (Донецкая народная республика) — Веселой Долине. «Белорусы, грузины, Новая Зеландия, Англия или Америка — точно не помню, несколько человек», — уточнил собеседник. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. Сообщалось, что в боевых действиях против российской армии принимают активное участие наемники из разных стран. Так, по словам пленного разведчика украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктора Бережнова, на стороне Украины боевые задачи в Харьковской области выполняли около 100 боевиков иностранного легиона.

Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях против России на стороне Вооруженных сил Украины, переодеваются в украинскую форму и распределяются по местным подразделениям небольшими группами. Об этом рассказал майор украинского спецназа Руслан Груздь, взятый в плен группой «Бахмут» ЧВК «Вагнера». «Там небольшие группы раскиданы по разным подразделениям — батальонам, бригадам. [Иностранные наемники находятся] в составе украинских подразделений… Возможно, у них только свое вооружение. Я мельком видел их, берут наш [украинский] „пиксель“ (камуфляж — прим. URA.RU), чтобы не отличаться», — поделился пленный в разговоре с РИА Новости. По словам майора, иностранцев в составе подразделений Вооруженных сил Украины он видел в селе под Бахмутом (Донецкая народная республика) — Веселой Долине. «Белорусы, грузины, Новая Зеландия, Англия или Америка — точно не помню, несколько человек», — уточнил собеседник. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. Сообщалось, что в боевых действиях против российской армии принимают активное участие наемники из разных стран. Так, по словам пленного разведчика украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктора Бережнова, на стороне Украины боевые задачи в Харьковской области выполняли около 100 боевиков иностранного легиона.