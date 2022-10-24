ВСУ потратили две HIMARS по 400 тысяч долларов, чтобы разрушить пустой склад в Запорожской области

24 октября 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Украинские военные сосредоточились на обстреле объектов исключительно гражданской инфраструктуры Фото: Сергей Саблин, URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ ударили двумя ракетами HIMARS стоимостью 400 тысяч долларов каждая, чтобы разрушить пустой склад в Запорожской области. Об этом URA.RU заявил и. о. главы военно-гражданской администрации города Токмака Алексей Алипов. Он подчеркнул, что украинские военные сосредоточились на обстреле объектов исключительно гражданской инфраструктуры. «Обстреливают не военные объекты, а объекты критической (гражданской). Это терроризм!» — заявил Алипов. Корреспондент агентства вместе с ним побывал в местах последних прилетов HIMARS. Накануне ночью была обстреляна база электроснабжения Токмака. Две ракеты HIMARS стоимостью 400 тысяч долларов каждая поразили пустые боксы, где раньше стояла ремонтная техника. За несколько недель до обстрела техника была переведена на новую базу. По словам Алипова, ВСУ бьют по всему, что обеспечивает нормальную жизнь мирного Запорожья. Так, несколько дней назад был нанесен прицельный удар по зернохранилищу. «Горящее зерно очень явно показывает истинные намерения преступных властей Украины. Люди, вопящие о „голодоморе“, пытаются устроить голод на освобожденных территориях», — подчеркнул Алипов. Обстрелам подвергаются автобазы с общественным транспортом, фермы с птицей и скотом и даже жилые дома. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся с 23 по 27 сентября. За воссоединение с РФ проголосовали 93,11% избирателей. Территория была освобождена российским войсками в ходе спецоперации, которая проводится на территории Украины с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина.

ВСУ ударили двумя ракетами HIMARS стоимостью 400 тысяч долларов каждая, чтобы разрушить пустой склад в Запорожской области. Об этом URA.RU заявил и. о. главы военно-гражданской администрации города Токмака Алексей Алипов. Он подчеркнул, что украинские военные сосредоточились на обстреле объектов исключительно гражданской инфраструктуры. «Обстреливают не военные объекты, а объекты критической (гражданской). Это терроризм!» — заявил Алипов. Корреспондент агентства вместе с ним побывал в местах последних прилетов HIMARS. Накануне ночью была обстреляна база электроснабжения Токмака. Две ракеты HIMARS стоимостью 400 тысяч долларов каждая поразили пустые боксы, где раньше стояла ремонтная техника. За несколько недель до обстрела техника была переведена на новую базу. По словам Алипова, ВСУ бьют по всему, что обеспечивает нормальную жизнь мирного Запорожья. Так, несколько дней назад был нанесен прицельный удар по зернохранилищу. «Горящее зерно очень явно показывает истинные намерения преступных властей Украины. Люди, вопящие о „голодоморе“, пытаются устроить голод на освобожденных территориях», — подчеркнул Алипов. Обстрелам подвергаются автобазы с общественным транспортом, фермы с птицей и скотом и даже жилые дома. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся с 23 по 27 сентября. За воссоединение с РФ проголосовали 93,11% избирателей. Территория была освобождена российским войсками в ходе спецоперации, которая проводится на территории Украины с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина.