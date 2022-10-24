IRNA: на стороне Киева воюют боевики «Аль-Каиды»*

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, сво, наемники
На Украину отправилось более 70 террористов, пишут в IRNA Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Несколько десятков боевиков террористической организации «Аль-Каида»* (запрещена в РФ), были переброшены из сирийской провинции Идлиб на Украину. Они будут участвовать в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщает издание IRNA со ссылкой на источники.

«Десятки террористов, связанных с „Аль-Каидой“*, поддержка и давление бывшей террористической группировки фронта Ан-Нусра (ныне Хайят Тахрир Аш-Шам) недавно отправилась на Украину из Идлиба воевать против России», — написали в издании. Там также добавили, что лидер фронта «Ан-Нусра» Абу Мухаммад аль-Джолани встретился с лидерами террористических группировок с призывом отправиться воевать против России. Также отмечается, что за последние две недели на Украину из Идлиба отправилось более 70 террористов.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации киевского режима. Власти Киева начали активно запрашивать военную помощь Запада, однако и страны-помощники начали страдать от нехватки ресурсов. Позже украинские власти заявили о необходимости новых лиц, готовых идти на фронт, вследствие чего там проводится тотальная мобилизация.

*Аль-Каида — запрещенная в России террористическая организация

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Несколько десятков боевиков террористической организации «Аль-Каида»* (запрещена в РФ), были переброшены из сирийской провинции Идлиб на Украину. Они будут участвовать в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщает издание IRNA со ссылкой на источники. «Десятки террористов, связанных с „Аль-Каидой“*, поддержка и давление бывшей террористической группировки фронта Ан-Нусра (ныне Хайят Тахрир Аш-Шам) недавно отправилась на Украину из Идлиба воевать против России», — написали в издании. Там также добавили, что лидер фронта «Ан-Нусра» Абу Мухаммад аль-Джолани встретился с лидерами террористических группировок с призывом отправиться воевать против России. Также отмечается, что за последние две недели на Украину из Идлиба отправилось более 70 террористов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации киевского режима. Власти Киева начали активно запрашивать военную помощь Запада, однако и страны-помощники начали страдать от нехватки ресурсов. Позже украинские власти заявили о необходимости новых лиц, готовых идти на фронт, вследствие чего там проводится тотальная мобилизация. *Аль-Каида — запрещенная в России террористическая организация
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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